الإفتاء توضح حكم إزالة الشعر بالليزر

حكم إزالة الشعر بالليزر، تعددت طرق إزالة الشعر من الجسم، وذلك مع التطور التكنولوجي، وإحداث الوسائل التقنية الكثيرة لكافة المجالات، التي تواكب العصر، حيث يرغب الكثير من النساء في معرفة الحكم الشرعي في هذه الطريقة، التي تعد من أشهر الطرق الآن في مراكز التجميل والعيادات الخاصة، والتي يتهاتف عليها النساء والرجال، لأن الكثير منهم يعاني من كثافة الشعر في مختلف المناطق بالجسم.





حكم إزالة الشعر بالليزر في الشرع

من جهته، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في رده على سؤال ورد إليه لمعرفة حكم الشرع في إزالة الشعر، وأجاب خلال مقطع فيديو مصور، قائًلا:" إذا لم تكن المرأة تستطيع أن تنظف نفسها بنفسها، ففقهاء الحنابلة يجيزوا لها الاستعانة بغيرها في ذلك.





وأضاف أمين الفتوي، إذا كان الاستعانة بالغير سيحقق لها أنها لم تلجأ له بشكل دوري، فهذا جائز على أن يكون الاستعانة بالغير متعينة، ولابد أن يكون امرأة ثقة أمينة، وليس رجلا.





بينما قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في رده على سؤال ورد إليه عبر البث المباشر الذي تقدمه دار الإفتاء من حين لآخر، للرد على أسئلة المواطنين، عن حكم إزالة الشعر بالليزر، حيث أجاب قائًلا: " يجوز إزالة الشعر بالليزر على يد طبيبة متخصة ولا حرج في ذلك، ما دام الأمر لا يتعلق بتعرض النفس بهلاك أو ضرر أو نحو ذلك.





كما أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك بعض الحنابلة أكد أنه يجوز إزالة الشعر بالليزر ما دام الذي يفعل ذلك يلجأ لتقليل إنبات الشعر في الجسم، وهذا هو ما عليه الفتوى، ويجوز ولا مشكة في ذلك.





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حكم إزالة الشعر مدة الحيض والنفاس

أكد الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن إزالة الشعر من الجسم خلال مدة الحيض والنفاس، ليس بحرام، وإنما الأصل أن يزال على غسل، وعلى طهارة، وإذا كان الإنسان جنب فلا يقص أظافره أو يحلق دقنه، وكذلك المرأة يستحب لها أن تزيل الشعر على طهر، وليس بواجب.