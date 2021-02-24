اليوم.. غانا تتسلم أول شحنة من اللقاحات المجانية ضد كورونا

تتسلم غانا، اليوم الأربعاء، أول شحنة عالمية للقاحات المضادة لفيروس كورونا بتمويل من نظام «كوفاكس» التابع للأمم المتحدة، والذي يهدف خصوصا إلى تزويد البلدان منخفضة الدخل بجرعاتها الأولى من اللقاحات، كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.وستتلقى غانا 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، من الشركة المصنعة، وهى معهد سيروم، في بيون بالهند.وأرسلت اليونيسف هذه اللقاحات من بومباي إلى أكرا، وهي جزء من دفعة أولى من لقاحات كوفيد المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بحسب بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.