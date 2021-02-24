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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. وفاة وإصابة 17 فى حادث انقلاب سيارة بسيوة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:27 ص
إنقلاب ميكروباص بسيوة
إنقلاب ميكروباص بسيوة
ياسمين شعيب
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صرح محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح، بأن مستشفى سيوة المركزي قد استقبل 11 مصابًا و6 جثامين بعد انقلاب سيارة دفع رباعى في منطقة المراقي بطريق سيوة.

وأوضح أن المصابين هم: "محمد خميس موسى 10 سنوات، هاجر فرج موسى 15 سنة، محمد إبراهيم موسى 4 سنوات، عيسى صالح عيسى 3 سنوات، نجاح سعيد 28 سنة، خديجة إبراهيم موسى 25 سنة، أشرف إبراهيم موسى 18 سنة، جمال فرج 3 سنوات، عبد الناصر نور إبراهيم 4 شهور، شمعة إبراهيم موسى 29 سنة، جميلة نور إبراهيم موسي عام واحد".

وأضاف أن الوفيات هم: "موسى خميس موسى 14 سنة، ياسمين خميس موسى 4 سنوات، إبراهيم على إبراهيم عام ونصف، موسى إبراهيم موسى 18 سنة، صالح عيسى ياسين 24 سنة، إبراهيم خميس موسي 22 سنة ".

وأكد أنه يجري حاليًا إجراء الفحوصات للمصابين وتقديم الخدمة الطبية لهم بالإضافة إلى التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى سيوة المركزي.

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