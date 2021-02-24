بالأسماء.. وفاة وإصابة 17 فى حادث انقلاب سيارة بسيوة

صرح محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح، بأن مستشفى سيوة المركزي قد استقبل 11 مصابًا و6 جثامين بعد انقلاب سيارة دفع رباعى في منطقة المراقي بطريق سيوة.وأوضح أن المصابين هم: "محمد خميس موسى 10 سنوات، هاجر فرج موسى 15 سنة، محمد إبراهيم موسى 4 سنوات، عيسى صالح عيسى 3 سنوات، نجاح سعيد 28 سنة، خديجة إبراهيم موسى 25 سنة، أشرف إبراهيم موسى 18 سنة، جمال فرج 3 سنوات، عبد الناصر نور إبراهيم 4 شهور، شمعة إبراهيم موسى 29 سنة، جميلة نور إبراهيم موسي عام واحد".وأضاف أن الوفيات هم: "موسى خميس موسى 14 سنة، ياسمين خميس موسى 4 سنوات، إبراهيم على إبراهيم عام ونصف، موسى إبراهيم موسى 18 سنة، صالح عيسى ياسين 24 سنة، إبراهيم خميس موسي 22 سنة ".وأكد أنه يجري حاليًا إجراء الفحوصات للمصابين وتقديم الخدمة الطبية لهم بالإضافة إلى التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى سيوة المركزي.