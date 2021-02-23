مباحثات بين بايدن ورئيس الوزراء العراقي بشأن مواجهة داعش

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين البلدين.واتفق رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي اليوم على ضرورة العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين على أساس السيادة الوطنية العراقية.وإلى جانب ذلك بحث ‏رئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي استمرار التعاون في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.‏وكان رئيس الوزراء العراقي أكد في وقت سابق اليوم أن الصواريخ العبثية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والمواطنين هي محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وإحراجها، مشيرا إلى أن أجهزتهم الأمنية ستصل إلى مطلقي الصواريخ ولن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات.