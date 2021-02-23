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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:57 م
اتحاد الناشرين
اتحاد الناشرين
جمال عاشور
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عقدت لجنة النشاط الاجتماعي باتحاد الناشرين المصريين برئاسة ممدوح على أحمد وتحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده واعضاء مجلس الإدارة، اجتماعا بحضور جميع اعضاء لجنة النشاط الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد المقصود، مدير إحدى الشركات الطبية التي تعاقدت معها اللجنة لمشروع الرعاية الصحية للناشرين واسرهم والعاملين لديهم.

كما حضر اللقاء محمد السقا أمين عام الاتحاد، وصبحي خميس مدير الاتحاد، وقدم الدكتور أحمد عبد المقصود شرحا تفصيليا المشروع.

وأوضح كافة المزايا التي يحصل عليها الناشر وأسرته بموجب الكارنيه، وقد تم تسليم الشركة اول دفعة من الكارنيهات المطلوبة للناشرين والعاملين.

ومشروع الرعاية الصحية لأعضاء الجمعية العمومية وللناشرين والعاملين بها هي نهج للصحة والرفاهية يشمل كل أعضاء الجمعية العمومية ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية. وهي تتناول الصحة والرفاهية بجوانبهما البدنية والنفسية والاجتماعية الشاملة والمترابطة.

وجوهرها هو توفير الرعاية للشخص ككل فيما يخصّ الاحتياجات الصحية طوال الحياة، ولا تقتصر على مجموعة من الأمراض المحدّدة. وتضمن الرعاية الصحية الأولية حصول أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بها على رعاية شاملة، تتراوح بين الإرشاد والوقاية إلى العلاج وإعادة التأهيل والرعاية الملطِّفة كأقرب ما يمكن إلى بيئة الناس اليومية.

تلبية حاجات الأعضاء الصحية من خلال رعاية شاملة إرشادية وحمائية ووقائية وعلاجية وتأهيلية وملطِّفة طوال فترة الحياة، تحدّد على أساس استراتيجي أولويات المهام الأساسية لخدمات الرعاية الصحية التي تستهدف الأفراد والأسر من خلال الرعاية الأولية وتستهدف السكان من خلال الصحة العمومية كعناصر مركزية لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الاستاذ سعيد عبده واعضاء مجلس الإدارة؛ وعلى من يرغب فى الاشتراك التقدم للاتحاد بصورة شخصية وصورة الرقم القومى، علما بأن الاشتراك مجانا لأعضاء الجمعية العمومية وبقيمة 50ج للعاملين بدور النشر لتجميع المرحلة الثانية من المشروع.
اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية
اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية
اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية
اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية

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