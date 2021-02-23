الإحصاء: 718.6 مليون دولار واردات قطع غيار سيارات خلال 11 شهرا

سجلت واردات مصر من قطع غيار سيارات تراجعًا لـ718.6 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 750.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 32.2 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.فيما ارتفعت واردات سيارات ركوب لـ2.5 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 300 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالي واردات مصر من دول العالم بلغت 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بانخفاض 6.6 مليار دولار.