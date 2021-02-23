الأنبا ديمتريوس يترأس قداس صوم يونان بمطرانية ملوي

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، اليوم ثاني قداسات صوم يونان، وذلك بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.وشارك بالحضور في القداس كهنة الكنيسة، والشمامسة وعدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.وصوم «يونا » هو عادة ما يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف "فطر" صوم يونان، الذى يأتى يوم الخميس 27 فبراير، بـ"فصح يونان" وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضا "عيد الفصح"، مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان الذى أبتلعه الحوت ثلاثة أيام على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذى دفن فى القبر ثلاثة أيام وقام فى اليوم الرابع.