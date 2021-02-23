



موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة





أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة ال 500 جنيه يوم 7 مارس المقبل وذلك لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهم العمالة الغير منتظمة الذين لا ينتمون إلى المظلة التأمينية ولا يوجد لديهم مصدر رزقهم يكفي احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس حيث تسبب الفيروس في التباعد الاجتماعي ومن ثم إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية التي كانت مصدر رزق للألف من المواطنين.





كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة إلكترونيا





يستطيع الراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والمقدرة ب 500 جنيه شهريا الاستعلام الالكتروني عنها بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا )





اختيار خدمة منحة العمالة الغير منتظمة من القائمة الرئيسية





كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة





كتابة بيانات صاحب الطلب كاملة





الضغط على كلمة استعلام





ستظهر رسالة نصية بها كافة المعلومات المطلوبة الاستفسار عنها





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خطوات تقديم شكوى إلكترونية في المنحة الرئاسية





يستطيع اللذين تتوافر فيهم شروط الحصول على منحة ال 500 جنيه شهريا تقديم شكوى إلكترونية في حالة عدم وصول رسائل الاستحقاق في موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشكاوى منحة العمالة الغير منتظمة من خلال هذا الرابط ( من هنا )





كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم للمستحق المنحة





كتابة الشكوى المراد تسجيلها بالتفصيل





كتابة وسيلة تواصل رقم التليفون والبريد الإلكتروني





الضغط على زر إرسال الطلب









مازاليحتل نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة والهجرة والتي تمنح لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي نتج عنه إغلاق الكثير من المنشآت التجارية.