«الدبيبة» يرجح اللجوء للحوار السياسي لاعتماد حكومة ليبيا الجديدة

قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إنهم سيتّجهون إلى الخيار الثاني فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة إذا لم يتوافق مجلس النواب على عقد جلسة لبحث ذلك.جاء ذلك خلال تصريح له مساء اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في إشارة إلى طرح حكومته على أعضاء الحوار السياسي الـ75 لاعتمادها بدلا من الحصول على الثقة من مجلس النواب، حسب مخرجات الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بجنيف وجاءت وفقا له الحكومة الانتقالية.يذكر أن الدبيبة أجرى جولة واسعة والتقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح بطبرق والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي؛ لبحث تشكيل الحكومة الجديدة والاتفاق على مجريات الفترة الانتقالية.