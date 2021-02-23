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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:18 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخطط تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد المدرجين بمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى.

وعقدت المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الثلاثاء، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وأحمد أنيس استشارى جهاز التعمير، محمد جمال بجهاز التعمير ومحمد عطية ممثل الجهة الاستشارية لجهاز التعمير، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ورؤساء شركات المرافق ومديرى المديريات، للوقوف على آخر المستجدات بهذا الملف.

إذ تناول الاجتماع استعراض شامل لرؤية المشروع والوضع الحالى لكافة الخدمات، فضلًا عن عرض محاور مخطط تنفيذ المرحلة الأولى بعدد ١٤ قرية وعدد ١٣٧ عزبة تابعة لهم، وذلك بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق الغير مخدومة وآليات استكمال تنفيذ الشبكات ببعض من هذه القرى، وكذا مشروعات الكهرباء والإنارة الداخلية وتوصيل الغاز، والاتصالات، وأيضًا ما سيتم تنفيذه بقطاع الرى بما يتضمنه من تبطين وتغطية ترع  وإحلال وتجديد الكبارى وأخيرًا مشروعات قطاعات الصحة والشباب والرياضة والطرق، وآليات إنشاء مواقف وأسواق حضارية ونقاط إسعاف ومراكز خدمات اجتماعية وجمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، مكاتب بريد وماكينات صرف آلى.

وفى هذا الصدد، وجهت "محافظ دمياط" بحصر جميع المشكلات التى قد تعوق عمليات التنفيذ، لوضع حلول لها بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذا الإسراع فى حصر احتياجات كافة القرى بجميع الخدمات، والانتهاء من وضع جداول زمنية وإعداد الدراسات المطلوبة للبدء فى تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمرافق بالتوازى.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" مجددًا على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ هذا المشروع القومى الذى يُعد استكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى.
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

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