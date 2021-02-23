الجلسة العامة للبرلمان تناقش 7 بيانات عاجلة الثلاثاء

يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عقد 3 جلسات عامة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة عددا من التشريعات وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات البرلمانية.وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد المقبل 7 بيانات عاجلة موجهة للحكومة.وجاءت طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من:1. العضو سحر العشري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.2. العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.3. العضو طلعت عبد القوي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.4. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.5. العضو فاطمة سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.6. العضو محمود عصام موسى وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.7. العضو عبد الحميد دمرداش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.كما تناقش الجلسة العامة تقارير اللجان النوعية على النحو التالي:1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأثنين المقبل 3 تقارير للجان النوعية.وجاء جدول الجلسة العامة للبرلمان على النحو التالي:1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.2) تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة،عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 26 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2112020.كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبإصدار قانون الموارد المائية والري.وتنظر اللجنة، 18 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب على النحو التالي:1. خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى لنا ضبط عملية البناء.2. عبد المنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحي المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.3. أسامة فتحى عبد الرحمن،بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضى مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية.4. إيهاب عبد العظيم،بشأن الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة – محافظة المنيا.5. السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.6. على عبد الونيس،بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين- محافظة القاهرة.7. زكريا حسان،بشأن إنشاء مبنى مركز شباب العوامية وكذا إنشاء سور حديد للملعب الخماسي- مركز ساقلته- محافظة سوهاج.8. سوسن حسنى حافظ،بشأن تخصيص أماكن لشباب محافظة الإسكندرية تضم مرافق خدمية حتى يتمكنوا من عرض أعمالهم من الصناعات اليدوية والفنية لتصبح سوقًا لترويج منتجاتهم تحت اسم (بيوت الشباب) – محافظة الإسكندرية.9. إيهاب عبدالعظيم،بشأن تدبير الاعتماد المالي اللازم وقدره 10 مليون جنيه لإنشاء سور بمركز شباب مغاغة – محافظة المنيا.10. محمد حمدى دسوقى،بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمي الصف الثالث الابتدائي وذلك طبقا لمنظومة التعليم الجديدة.11. زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم – محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المباني القديمة المقامة المتهالكة بمساحة (437م)، وإنشاء مبنى جديد.12. زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق يربط ما بين مركز ساقلته وشمال محافظة سوهاج وبين طريق البحر الأحمر – محافظة سوهاج.13. لطفى شحاته، بشأن إعادة فتح مزلقان السكة الحديد وعمل بوابات الكترونية بقرية أبو عميرة بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.14. ضحا مصطفى محمد عاصى، بشأن توسعة وإعادة رصف وإضاءة طريق شربين – الزرقا المار أمام قريتي (محلة إنجاق – وبساط كريم الدين) – محافظة الدقهلية.15. محمود رفعت البرعى، بشأن تشغيل رحلات قطار سكة حديد منوف – سرس الليان – الباجور – بنها القاهرة، مباشرة بمعدل رحلتين يوميًا.16. إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء الوحدة الصحية بعزبة عبد الغفار طنبدى – مركز مغاغة، إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية صفانية – مركز العدوة – محافظة المنيا.17. محمد محمود أحمد عبدالقوى،بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرية سيلا- مركز الفيوم- محافظة الفيوم لتكون مستشفى مركزي.18. وحيد قرقر،بشأن سرعة تحويل مستشفى الأمل بحفير شهاب الدين بقرية الستامونى مركز بلقاس – محافظة الدقهلية إلى مستشفى مركزي (ب).