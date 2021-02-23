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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي: 65% من الفرنسيين يثقون برؤساء بلدياتهم والغالبية تطالب بحماية البلاد من المهاجرين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:44 م
المهاجرين
المهاجرين
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أظهرت دراسة فرنسية حديثة أن 65% من الفرنسيين يثقون برؤساء بلدياتهم، وأن غالبية المواطنين أكثر ميلًا للمطالبة بحماية بلادهم في الأمور المتعلقة بالهجرة.

وذكرت صحيفة "لوبان" الفرنسية، اليوم، أنه وفقا لدراسة حديثة أجراها مركز "Cevipof" التابع لمعهد الدراسات السياسية في باريس، فإن هناك أجواء من الثقة تسود بين الفرنسيين وممثليهم المنتخبين المحليين، حتى لو كانوا أحيانا يجدونهم "منفصلين عن الواقع"، إلا أن 65% منهم يثقون في رؤساء البلديات، وذلك بزيادة نقطتين عن الدراسة الأخيرة التي أعدها المركز ذاته.

وكشفت الدراسة أن المستشارين الإقليمين يحظون بثقة 51% من المواطنين، بينما يحظى نواب البرلمان بثقة 44% من المواطنين، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الثقة تجاه الحكومة 8 نقاط عن آخر دراسة لتصل إلى 35%، كما ارتفعت الثقة تجاه الاتحاد الأوروبي بـ 6 نقاط لتصل إلى 42%.

وأظهرت الدراسة أيضا أن الفرنسيين يمنحون ثقتهم غالبا للعاملين في المجال الطبي (85%) والعلوم (78%) في حين يمنح 16% فقط منهم الثقة تجاه الأحزاب السياسية و28% لوسائل الإعلام.

ووفقا للدراسة، فإن 44% من الفرنسيين يرون أنه من الضروري حماية بلادهم من المهاجرين، بينما يفضل 16% منهم فتح البلاد أمام المهاجرين في حين التزم 34% من المستطلعة آراؤهم بالحيادية في هذا الصدد.

ويعتقد حوالي 60% من المشاركين أن هناك أعدادا كبيرة من المهاجرين داخل البلاد، بينما يرى 80% أن النظام الديموقراطي يمثل طريقة جيدة لإدارة الحكم في البلاد، غير أن 55% يعتقدون أن هذا النظام لا يعمل بشكل جيد جدا.

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