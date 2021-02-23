«لبن»: مصر لديها مقومات التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول

أكد المهندس حسام لبن مساعد رئيس حزب المؤتمر وعضو الهيئة العليا أن امتلاك مصر محطات لإسالة ومعالجة الغاز، وإعادته مرة أخرى إلى الدول المجاورة في ظل عدم امتلاك غالبية دول المنطقة محطات لتسييل الغاز يغير من خريطة مصر الاقتصادية ويؤهل الدولة المصرية ويحولها لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.وأوضح "لبن " أن وجود هذه المحطات على الساحل المصرى بمدينتى إدكو ودمياط، جذبت أنظار الجيران فى دول حوض شرق المتوسط إلى أهمية استخدام هذه المحطات كمرحلة اولى لبدء تصدير إنتاجهم من الغاز بسبب تعذر مد خط أنابيب بحرى بين قبرص أو إسرائيل إلى أوروبا بسبب طول الوقت المستغرق لتنفيذه بالإضافة إلى التكلفة العالية.وأشار" مساعد رئيس حزب المؤتمر" إلى أن محطتي الإسالة، اللتين تمتلكهما مصر، تمثلان نقطتا ارتكاز وسبق قوية فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى البحر المتوسط، ما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعى، لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.