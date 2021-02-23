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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاء مصر وقطر 2021.. شروط القاهرة للتصالح تسيطر على الاجتماع

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:49 م
مصر وقطر
مصر وقطر
محمد عمر
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لقاء مصر وقطر 2021 ، التقى وفدان رسميان من مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، في الكويت، في أول لقاء لهما بعد قمة العلا التي استضافتها السعودية مطلع يناير الماضي لإنهاء المقاطعة العربية للدوحة.

لقاء مصر وقطر 2021

- ماذا دار في أول لقاء بين مصر وقطر؟
بحث الوفدان المصري والقطري خلال اجتماعهما الأول بالكويت وضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا بشأن إنهاء مقاطعة الدوحة منذ يونيو 2017، اعتراضا من دول الرباعي العربي (مصر، السعودية، الامارات، البحرين) على دعم قطر للجماعات الإرهابية وتهديد أمن واستقرار المنطقة العربية.

أجندة اللقاء شملت أيضا مناقشة السبل والإجراءات المطلوبة لدعم مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين مصر وقطر بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لكلا الطرفين.

لقاء مصر وقطر 2021

ورحبتا القاهرة والدوحة خلال اللقاء بالإجراءات التي اتخذها البلدان بعد قمة العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين.

- مصر تتمسك بموقفها وبمخرجات قمة العلا
فيما أكدت الخارجية المصرية، عقب توقيعها على "بيان العلا"، أن موافقتها على ما جاء فيه تم في إطار حرص القاهرة على التضامُن بين دول الرباعي العربي وعملهم على وحدة الدول العربية الشقيقة.

وشددت مصر وقتها على أن موقفها من مخرجات قمة العلا والمصالحة مع قطر يأتي حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك لكنها اشترطت أن يتم هذا الأمر انطلاقًا من حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية، وهو ما زالت القاهرة متمسكة به من أجل استكمال خطوات المصالحة مع قطر وعلى رأسها وقف دعم الدوحة للجماعات التي تهدد أمن مصر.

مصر والإمارات تصفيان الخلاف
وسبق لقاء القاهرة والدوحة اليوم، اجتماع أمس بالكويت أيضا ضم مسؤولي الإمارات وقطر في أول لقاء بين الجانبين منذ قمة العُلا، وبحثا خلاله الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات المصالحة.

كما اتفقت أبو ظبي والدوحة على الحفاظ على اللحمة الخليجية وتطوير العمل المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

- تطبيق بنود قمة العلا مدخل لإنهاء مقاطعة قطر
وكان المشاركون في قمة العلا اتفقوا لإتمام المصالحة وإنهاء مقاطعة قطر على التزام جميع الموقعون على الاتفاق بتعزيز التعاون والتنسيق بمجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وهذا كان أحد المطالب الرئيسية ضمن قائمة المطالب الـ13 من قطر.

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فقد ألزمت قمة العلا الدول أيضا بعدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، لأن هذا الأمر يستهدف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي.

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