الباز يكشف: كيف حاولت تركيا وقطر إفساد زيارة عبد الحميد الدبيبة إلى مصر؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أكاذيب موقع "عربي بوست" عن زيادة عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديد إلى القاهرة ومحاولة تركيا إفساد الزيارة.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن موقع "عربي بوست" أشاع أن عبد الحميد الدبيبة زار تركيا وقطر سرا، وبعدها زار مصر وكان من المفترض أن تكون الزيارة سرية إلا أن المخابرات المصرية تعمدت نشر الخبر عن الزيارة.





وأضاف "الباز"، أن ما نشره موقع "عربي بوست" كذب واضح، لأن عبد الحميد الدبيبة نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك خبرا عن الزيارة لمصر وأكد أنه سعد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ولفت، إلى أن صفحة الرئاسة التركية نشرت خبر يوم 6 فبراير عن اتصال رجب طيب أردوغان، بعبد الحميد الدبيبة، وأنه قدم التهنئة له، وهذا كذب أيضا.