«الزملوط» يسلم 3281 وثيقة تأمين حوادث للعمالة غير المنتظمة

قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتسليم وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد من العاملين في مجال الإنشاءات وذلك في احتفالية نظمتها المحافظة بمقر المجمع الحكومي المميكن الجاري إنشاؤه بمدينة الخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك ضمن الوثائق التي تم استصدارها كمرحلة أولى والبالغ عددها 3281 وثيقة حوادث شخصية للعمالة الغير المنتظمة من إجمالي عدد 4266 عامل مسجل بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة بالمحافظة.وأكد "الزملوط" أن الهدف من استصدار الوثيقة يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر، وحفاظًا على استقراره الأسري والمجتمعي، حيث تبلغ قيمة الوثيقة 100 ألف جنيه، ويتم الاستفادة منها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي وإصابات العمل ونفقات العلاج والأجهزة التعويضية.