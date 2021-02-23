مطالبات لمجلس الأمن بالإسراع في اعتماد مخرجات منتدى الحوار الليبي

شخاص متعددون تتم المفاضلة بينهم لاختيار الشخصي المناسب.



وأوصوا، اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بضرورة التوجه نحو قاعدة دستورية للانتخابات القادمة تضمن حق كل الليبين في اختيار رئيسهم القادم عبر الانتخابات الرئاسيه المباشره دون وصاية من أحد.



ودعوا في ختام بيانهم الذي نشرته الناشطة السياسية عضو ملتقى الحوار آمال بوقيقعيص، أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة والاكتفاء بدورهم المحايد في منح الثقة وأن يتيحوا الفرصة لغيرهم من الكفاءات المختصة للمساهمة في مرحلة بناء الدولة.

دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عن إقليم برقة، اليوم الثلاثاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، إلى حث مجلس الأمن على وجه السرعة، لاعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف، لقطع الطريق أمام محاولات إجهاض قرارات الملتقى التى ستقود إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل.جاء ذلك في بيان لهم عقب اجتماعهم في بنغازي بالحضور المباشر والافتراضي عبر الزووم؛ لمناقشة المسارات التي تجري الآن لتنفيذ خارطة الطريق وعلى رأسها تشكيل السلطة التنفيذية والمسار الدستوري الذي تتولاه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقي.وأهاب أعضاء ملتقى الحوار، بأعضاء مجلس النواب الالتئام على وجه السرعة فى جلسة قانونية مكتملة النصاب لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي.وأوصوا رئيس الحكومة أن يراعي التوزيع العادل للوزارات والوظائف التنفيذيه على الأقاليم الثلاثة والأخذ في الاعتبار أهمية هذه الوزارات وتأثيرها على الإقليم الواقعة في نطاقه وكذلك الحرص على أن يكون معيار تولى هذه الوزارات الكفاءة والخبرة والنزاهة وألا تطغي عليها المحاصصة المجردة.وناشدوا الجميع بضرورة مراعاة تكافؤ الفرص والابتعاد عن تضارب المصالح بين السلطات الثلاث وإتاحة الفرصة للتنافس الشريف بأن يتقدم لشغل المناصب الوزارية والسيادية أ