«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين حسن حسني ومحمد رضا سقط بعده الأخير مغشيا عليه

كان محمد رضا يقوم بتصوير مسلسل «أبيض وأسود» مع الفنان حسن حسني وصلاح ذو الفقار وسيمون وعبده الوزير، وكانت هناك مشهد يضم محمد رضا وحسن حسني، ورضا يقوم بخنق حسن حسني، وبعد بداية المشهد انفعل الفنان محمد رضا بشكل غير عادي وقام بخنق الفنان حسن حسني وشد على رقبته حتى الساعة التي يلبسها الفنان محمد رضا غرزت أطرافها في رقبة حسن حسني.وبحسب تقرير نشرته مجلة الموعد فإن حسن حسني كاد أن يختنق وحين تركه محمد رضا سقط حسني فاقدًا للوعي ومصابًا بجرح نافذ، وبسبب مشهد الاختناق تم إيقاف العمل يومين وتم إسعاف حسن حسني.