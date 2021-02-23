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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس سنتان وغرامة 200 ألف لـ شيماء ومازن

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:43 م
شيماء
شيماء
عادل عبد العال
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قضت المحكمة الاقتصادية، بحكمها على كل من مازن إبراهيم وشيماء شاكر، بالحبس عامين مع الشغل لكل منهما، لإدانتهما بالاعتداء على قيم وآداب المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ومنها فيديو واقعة اغتصاب فتاة التيك توك منة عبد العزيز.

وشمل أيضا حكم الاقتصادية تغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه، في الدعوى المقامة ضدهما من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.






وكانت النيابة أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية فى القضية رقم 1319 لسنة 2020 لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصرى.

كان النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين - أربعة ذكور وفتاتين - إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، بالتحايل والإكراه.

واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين - كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

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