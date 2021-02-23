3 مقاطعات يابانية تطلب من الحكومة رفع حالة الطوارئ مبكرًا

طلبت ثلاث مقاطعات يابانية من الحكومة المركزية، اليوم الثلاثاء، أن يتم رفع حالة الطوارئ التي فُرضت للسيطرة على تفشي فيروس كورونا عن المناطق الخاصة بها بحلول نهاية الأسبوع، قبل الموعد النهائي المحدد لانتهائها في 7 مارس المقبل.وذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية أن حكام مقاطعات كيوتو وأوساكا وهيوجو قدموا طلبًا مشتركًا إلى وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، الذي يقود تعامل البلاد مع جائحة كورونا، مستشهدين بتحسن الوضع الوبائي في المقاطعات الثلاث وانخفاض معدل العدوى بها.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في السابع من يناير الماضي لمدة شهر في العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة، وفي 13 يناير تم توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل سبع مقاطعات أخرى بينها كيوتو وأوساكا وهيوجو، كما تم تمديد فترة الطوارئ حتى السابع من مارس المقبل في عشر مقاطعات من بين الـ11 مقاطعة.