«السادات» يزور «الدستور» في بداية جولاته الانتخابية لعضوية «الصحفيين»

زار الزميل وائل السادات، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مؤسسة "الدستور"، اليوم الثلاثاء، وذلك في بداية جولاته ضمن الاستعدادات لترشحه لانتخابات نقابة الصحفيين.وأكد السادات، أنه حرص على بدء جولاته بمؤسسة "الدستور"، تقديرًا واحتراما للتطور الكبير الذي طرأ عليها، واحترام قيادتها للصحفيين وتعيين معظمهم، مشيرًا إلى أنه يقدر تجربة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، لما له من رصيد كبير وعلامات مهنية واضحة فى عالم الصحافة.وأوضح السادات، أنه يحمل مشروع تطوير لكل الصحفيين، وأنه قادر خلال سنة وليس أكثر أن ينقل الصحفى إلى مستوى مهنى آخر يساعده فى تحسين دخله دون انتظار أى زيادة مالية تأتى من النقابة.وأوضح أن الصحفيين المصريين أصبحوا فى أواخر الصفوف بسبب غياب التدريب المهنى القادر على أن يمنح الصحفى فرصة للمنافسة.