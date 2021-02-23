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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:19 م
الثلج يكسو شوارع
الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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اكتست شوارع قرية جلبانة بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، بالثلوج التي حولتها إلى قطعة تشبه مدن أوروبا، بعد تساقطها ظهر اليوم الثلاثاء لنحو ساعتين، متواصلتين.

فيما شهدت مختلف مدن محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، هطول أمطار ثلجية غزيرة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 24 فبراير 2021 إلى الإثنين 1 مارس 2021، حيث تشهد البلاد تحسن تدريجي فى حالة الجو وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارا من غد الأربعاء 24 فبراير 2021.

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