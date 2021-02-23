الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

اكتست شوارع قرية جلبانة بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، بالثلوج التي حولتها إلى قطعة تشبه مدن أوروبا، بعد تساقطها ظهر اليوم الثلاثاء لنحو ساعتين، متواصلتين.فيما شهدت مختلف مدن محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، هطول أمطار ثلجية غزيرة.وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 24 فبراير 2021 إلى الإثنين 1 مارس 2021، حيث تشهد البلاد تحسن تدريجي فى حالة الجو وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارا من غد الأربعاء 24 فبراير 2021.