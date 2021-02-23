دخول مكرم محمد أحمد المستشفى.. و«الأعلى للإعلام»: نتمنى الشفاء العاجل للفارس

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، تمنيهم الشفاء للكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق، وذلك لدخوله مستشفى وادي النيل.وتمنى المجلس أن يعود «مكرم» لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، مؤكدًا أنه «فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة».