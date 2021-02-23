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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ردًا على التحركات التركية.. طائرات يونانية حربية في المتوسط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:04 م
طائرات يونانية حربية
طائرات يونانية حربية في المتوسط
منار أحمد
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بقيام أربع طائرات حربية يونانية من طراز "اف-16" بالاقتراب من سفينة تركية في شمال البحر المتوسط، وذلك ردًا على التحرك التركي الأخير بإرسال سفينة أبحاث في المياه الدولية.

وكانت اليونان أبلغت أنقرة، الخميس، احتجاجها على إرسالها سفينة أبحاث إلى بحر إيجه، ووصفت ذلك بأنه تحرك غير ضروري، وذلك في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحري طويل الأمد.

يأتي هذا بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية الأسبوع الماضي، أن سفينة الأبحاث "تشيشمي" ستجري مسحا بحريا من 18 فبرايي الجاري، حتى الثاني من مارس، في منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية خريستوس تارانتيليس، للصحافيين: هذا تحرك غير ضروري لا يساعد في خلق مشاعر إيجابية، وذكر مسؤولون بالحكومة اليونانية أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا، مضيفين أن الإخطار المسمى نافتكس غير قانوني، لأنه صادر عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية.

يذكر أنه يوم 10 فبراير الجاري، عاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثانية إلى التصعيد ضد اليونان على الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته الأسابيع الماضية بعودة المفاوضات بين البلدين.

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