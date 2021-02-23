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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تصدر أوامر اعتقال لـ57 مواطنا بزعم الانتماء لحركة جولن

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:54 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال بحق 57 مواطنا، بتهمة الانتماء لحركة الداعية التركي المعارض فتح الله جولن.

وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن السلطات في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرق البلاد، أصدرت أوامر اعتقال بحق أعضاء في الجماعة، يأتي ذلك بالتزامن مع ما قامت به فرق مكافحة الإرهاب في 22 مدينة في جميع أنحاء البلاد للقبض على 57 مواطنا، منهم معلمون وأطباء وجنود ومحامون وضباط شرطة، وحتى الان اعتقلت 50 شخصا، وجار اعتقال السبعة الآخرين.

وتتهم الحكومة التركية حركة جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، ومنذ وقوع أحداث الانقلاب المزعوم اعتقلت السلطات آلاف الجنود والقضاة الذين لهم صلات بالحركة.

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