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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مساعدات طبية أمريكية لتونس بقيمة 4 ملايين دولار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:45 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية
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أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، اليوم الثلاثاء، تقديم الحكومة الأمريكية معدات طبية بقيمة 4 ملايين دولار (10.75 مليون دينار) لصالح 33 مستشفى؛ بهدف الاستجابة للاحتياجات الملحة لمقاومة فيروس كورونا.

وسلمت الحكومة الأمريكية - بحسب بيان صادر عن السفارة - عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للخدمات، إلى وزارة الصحة التونسية أول دفعة ضمن 3 دفعات من معدات حيوية ستوفر الدعم اللازم للمستشفيات ومعاملها.

يذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد قدمت إلى تونس منذ شهر مارس 2020، دعما مخصصا لمقاومة فيروس كوفيد-19 بقيمة 36 مليون دينار لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الفورية وطويلة المدي.

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