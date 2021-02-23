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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

9 تنبيهات من «التعليم» لطلاب «أولى وتانية ثانوي» قبل الامتحانات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:23 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تنبيهات قبل امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي والمقرر عقدها يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري، ترصدها "الدستور" فى السطور التالية:

-تعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا داخل المدارس علي بنسة الحوسبة السحابية عن طريق الانترنت المتاح بالمدرسة أو شريحة البيانات آلتي تم تسليمها للطلاب للفئات التي تقرر تسلميها لجهاز الحاسب اللوحي "تابلت" وورقيا لباقي الفئات للجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس وفق الجداول المعلنة.

- التنبيه علي الطلاب باستلام اكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحان والتاكيد علي استخدام هذه الاكواد بشكل شخصي لكل طالب.

- التوقيع في كشوف للحضور لكل جلسة امتحانية علي أن يقوم مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك علي الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطالب أما بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية طبقا للمعمول به.


-تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لجميع الطلاب وسلامة المتقدمين لاداء الامتحان.

-التنبيه علي جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للاجابة عن أسئلة كل مادة حيث يتم غلق الموقع بعد انتهاء الزمن المحدد.

- تشكيل غرفة عمليات علي مستوي كل مديرية لادارة الامتحانات برئاسة كل من مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير التعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي والاحصاء والموجه العام للمادة التي تجري فيها الامتحان.


-عملً تقرير يومي شامل عن اعمال الامتحانات وإرساله إلي غرفة العمليات بالوزارة.

-ممنوع منعا باتا اصطحاب محمول وكاميرات التصوير أو أي وسيلة أخري داخل اللجان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتي لا يتعرض الطالب للمسألة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش.

-يسمح للطلاب باصطحاب كتاب المدرسة الخاص بكل مادة فقط اثناء عقد الامتحان.

كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات التيرم الاول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية آخر العام، فى حين أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.

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