صندوق النقد: جائحة كورونا قد توسع فجوات الثروة في أوروبا

قال صندوق النقد الدولي إن جائحة كوفيد-19 من المرجح أن توسع فجوات الثروة في أوروبا ما لميساعد صانعو السياسات في إنهاء الأزمة الصحية على مستوى العالم ودعم الاقتصادات حتى ينتهي الوباء والاستثمار في جعل الاقتصادات صديقة للبيئة.وفي خطاب أمام مؤتمر للبرلمان الأوروبي، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بحكومات الاتحاد الأوروبي لتقديمها ما يزيد على ثلاثة تريليونات يورو من الدعم المالي للشركات والأسر، بما يشمل برامج للاحتفاظ بالوظائف ساعدت أكثر من 54 مليون عامل.وقالت "لكن الطريق إلى التعافي غير مستوي بسبب الاختلاف في الأوضاع (التي يمكن) البدء منها وفي الهيكل الاقتصادي والقدرة على الاستجابة، مما يتسبب في نمو التفاوتات عبر البلدان وداخلها".