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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رحلات الموت».. أول تحرك برلماني بعد غرق مركب صيد بالإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:00 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث غرق مركب الهوارية ببرج العرب، الذي تعرض للغرق بأحد البحيرات بمنطقة الهوارية.

وطالب «قاسم»، في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم تحريك وتوجيه الأجهزة المختصة للقيام بدورها على أكمل وجه في الرقابة على الشواطئ، وعدم السماح للمراكب غير المرخصة بالسير والتنزه داخل البحر، خاصة في ظل التقلبات الجوية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وحذر من تكرار مثل هذه الحوادث العشوائية، والتي تتم بدون ضوابط أو رقابة. متسائلًا: «على من تقع المسئولية في السماح لمركب غير مرخص بالسير داخل البحر».

وناشد الأجهزة الحكومية المختصة بحصر جميع المراكب غير المرخصة، وعدم السماح لها بالقيام بأي رحلات للصيد أو التنزه داخل البحر إلا بعد استكمال جميع الإجراءات خاصة المتعلقة بضمان سلامة من عليها حال تعرضها للغرق.

وأشاد النائب محمود قاسم بجهود الجهات المعنية من قوات الإنقاذ النهرى والشرطة والأجهزة التنفيذية لتكثيف أعمال انتشال الجثامين، مناشدًا جميع المواطنين بعدم التسرع فى القيام بمثل هذه الرحلات واصطحاب الأطفال معهم، وضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تكفل الحد من مثل هذه الحوادث البحرية الخطيرة.

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