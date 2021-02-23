«الكهرباء» تدرس طلب مؤسسة مجدي يعقوب لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، التي تقع في نطاق عملها مؤسسة مجدي يعقوب، أن الشركة ليس من صلاحيتها خفض او استثناء أي جهة من قيمة فاتورة الاستهلاك.وأضاف رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، في تصريح لـ" الدستور " أن وزارة الكهرباء تدرس المطالبة المقدمة من المؤسسة وفق أحكام القانون، وخاصة أن تعريفة التغذية التي تصدر على أساسها الفواتير معلنة للجميع بمنتهي الشفافية، وفي مؤتمر صحفي عقده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بنفسه.وأشار " أبو وردة" أن محاسبة الاستهلاك تختلف بين الجهد المنخفض، والجهد المتوسط وفق أقصى حمل ومؤسسة الدكتور مجدي يعقوب بتحاسب وفق الجهد المتوسط، مؤكدا أن وزارة الكهرباء والشركات التابعة تدعم دائما المؤسسات الخيرية بكل السبل.