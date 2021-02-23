محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ناهد خلوف مديرة هيئة هانديكاب إنترناشيونال بمصر والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم مشروعات الهيئة بالمحافظة وخاصة مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المهمشة والأكثر احتياجًا من الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع "كن أمينًا" لدعم الأسر المضارة من جائحة فيروس كورونا بمحافظة أسيوط.وذلك في إطار جهود دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ونحو حوار فعال لتعزيز مواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.جاء ذلك بحضور العميد أركان حرب محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية ومنار كامل مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ومدير وحدة حماية الطفل وكاظم حميدة مدير مشروعات بهيئة هانديكاب وصفاء محمد مدير مشروعات بهيئة هانديكاب انترناشيونال بأسيوط وعبير عبدالغني مدير وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.حيث استعرضت مديرة الهيئة بمصر أهم المشروعات التي سيجرى تنفيذها بالمحافظة منها مشروع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالأسر الأكثر احتياجًا والمهمشة والذي يجرى تنفيذه بمركز القوصية لرفع مستوى المعيشة لهم وتوفير حياة كريمة بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية الشريكة بالمركز مشيرة إلى بدء اتخاذ اجراءات تنفيذ مشروع "كن امينًا" لاستهداف ومساعدة الأسر المضارة من جائحة فيروس كورونا من الأشخاص ذوي الإعاقة وسيجري تنفيذه لاستهداف 500 أسرة بمرحلته الأولى بمركز القوصية بالتنسيق مع جمعية عرب الجمهة بالقوصية وذلك من خلال إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل وحملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل مع المصابين وحالات الاشتباه.وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على دعمه الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة ودمجهم وتمكينهم في مختلف القطاعات منها التعليم والشباب والرياضة والثقافة ودعم حقوقهم في العمل مشيرًا إلى أهمية جهود الهيئات والجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعات تنموية بقرى ومراكز المحافظة واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا مشيدًا بدور هيئة هانديكاب انترناشيونال بمصر في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا ومساعدتهم في إقامة مشروعات مثل النباتات العطرية والطبية ومشروع تصنيع الكمبوست والسيلاج ومشروعات تربية الدواجن البلدي ومعامل الألبان والصناعات الجلدية مؤكدًا على دعم الدولة والقيادة السياسية لحقوق ذوي الإعاقة وفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وفي نهاية اللقاء وجهت مدير هيئة هانديكاب انترناشيونال بمصر الشكر لمحافظ أسيوط ولجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والقائمين على فرع هيئة هانديكاب بالمحافظة لمجهوداتهم في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات المشاركة في المشروعات لما بذلوه من مجهود وتفاني في تنفيذ مشروعات الهيئة بقرى ومراكز المحافظة والوصول إلى الفئات المستحقة.