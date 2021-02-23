ضبط سائق حاول التنقيب عن خام الذهب في مرسى علم

تمكنت قوة أمنية والمعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سائق حال استقلاله سيارة "ربع نقل"، وبحوزته (2 جهاز للتنقيب عن خام الذهب).وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات لاستخدامها في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، والسيارة لاستخدامها في النقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.