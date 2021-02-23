محافظ الدقهلية يتفقد مواقع مشروع «تحيا مصر المنصورة» 

أجرى اليوم الثلاثاء، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جولة تفقدية شملت مواقع المشروع فى كل من مدينتى المنصورة وطلخا رافقة رؤساء أحياء مدينة المنصورة ومدينة طلخا ومسئولى القطاعات المختلفة بالمحافظة.ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات، ففي محافظة الدقهلية يجري العمل علي قدم وساق لتنفيذ مشروع "تحيا مصر المنصورة" والذى يستهدف إستغلال أرض الهابي لاند وأرض التلاجة وأرض السكة الحديد بطلخا وانشاء ممشي اهل مصر بالمنصورة وذلك لاقامة مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري فضلآ عما تقدمة من عائد مجتمعي كبير للمواطنين.ووجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والهندسية والإدارية والقانونية بالتسيق مع اللجان المشكلة لهذا الغرض بين الجانبين فى وزارة النقل وأجهزة المحافظة، وذلك للسير في أعمال التنفيذ لحزمة المشروعات التي أقرها رئيس الجمهورية بمحافظة الدقهلية تحت مسمى مشروع "تحيا مصر المنصورة".وقال محافظ الدقهلية، إن المحافظة أخذت أكبر نسبة فى هذا المشروع والذى يعد نقلة حضارية بالدقهلية، مشيرا إلى أن الفضل يرجع للفريق كامل الوزير، وزير النقل وذلك فى إطار اهتمام الرئيس بتطوير العواصم بالمحافظات وتقديم كافة الخدمات للمجتمع على مستوى الجمهورية.وقال المحافظ انه الى جانب المنشآت السكنية والترفيهية والادارية ستكون هناك حدائق متطورة ومساحات خضراء ستكون متنفسا لابناء الدقهلية.و وجه محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق المنصورة ورئيس مركز طلخا بسرعة انهاء كافة التراخيص اللازمة للمشروع وذلك من خلال التنسيق مع التخطيط العمراني والادارة الهندسيه بالمحافظة كل فيما يخصة.والمشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم عدد من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري اداري سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية و2فندق 4 نجوم وتطوير حديقة عروس النيل، وكذا مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية، بالاضافة لمشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا.وأضاف محافظ الدقهلية، أنه فى اطار المشروع يتم دراسة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة، وقال محافظ الدقهلية ان هذا المشروع يعد اضافة كبيرة امام المستثمرين للاستثمار العملاق الذي يخدم اهالي المنصورة ويقدم خدمات متميزة لهم ويشكل طفرة عمرانية وحضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي من خلال اتاحة العديد من فرص العمل لابناء الدقهلية وذلك في منظومة متوازنة تساهم في تحقيق اعلى مستوى من الخدمات.وأكد محافظ الدقهلية أن الحكومة وكافة الوزارات المعنية لا تدخر جهدًا لفتح آفاق جديدة للعمل وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة تطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والاراضي بما يفيد المواطن والحصول علي رضاه.