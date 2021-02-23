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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:41 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، المهندسة غادة محمود هاشم، القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية للعام الحالي بالمحافظة؛ لمتابعة معدلات الأداء في تنفيذ مراحل الخطة الاستثمارية الأربعة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة والاعتمادات المالية المخصصة لكل ربع مالي والعمل على دخول تلك المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة القصوى منها.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، تزامنًا مع بداية تنفيذ مشروعات الربع الثالث للعام المالي، والإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها. 

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع ومراكز المحافظة، وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز وتوفير الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة، والانتهاء من تنفيذ مراحل الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي دون تقصير أو تخاذل في أي قطاع من القطاعات الموجودة بالمحافظة. 

كما استعرضت القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في الربع الأول والثاني من الخطة وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقي وجاري الصرف منه على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، وغيرها من القطاعات الهامة بالمحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.‪ ‬

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