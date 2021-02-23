جامعة دمنهور تكرم نقيب الإعلاميين

كرمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ لدوره في ضبط المشهد الإعلامي، وذلك على هامش ندوة "دور الاعلام والجامعات في تنمية الوعي القومي المصري".وقال نقيب الإعلامين: "هذا التكريم عزيز على قلبي لأنه يأتي من جامعة تعد أحد المنارات العلمية والثقافة والفكرية في الريف المصري، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع وتؤدي دورها بجانب مؤسسات الدولة المعنية في وضع خطط مستقبلية تنموية لأهل دمنهور والمحافظات المجاورة بجانب دورها التعليمي والتنويري".وأكد سعدة أنه سعيد بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة دمنهور من خلال الحوار المفتوح في ندوة دور الإعلام والجامعات في تنمية الوعي القومي المصري، حيث انهم اثروا باسئلتهم البناءة التي اظهروا فيها الجوانب المضيئة في مصرنا الجميلة وهذا يدل على انتمائهم وحسهم الوطني المسؤول متمنيًا لهم كل التوفيق في حياتهم المستقبلية.