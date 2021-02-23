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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اتحاد الكتاب يعلن عن جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع.. تفاصيل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:26 ص
جائزة أحمد شوقي
جائزة أحمد شوقي
جمال عاشور
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أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري والتي تمنح -مزاوجة- لشاعرين كبيرين أحدهما من مصر والآخر من خارجها، ممن تتوافر فيهما سمات التفرد الإبداعي، والتفوق الشعري.

ويفتح باب الترشح لها وفقًا للشروط الآتية:

1- تقبل الترشيحات من الهيئات الأكاديمية، واتحادات الكتاب العربية، وغير العربية، ونوادي القلم والمؤسسات الأدبية والثقافية الكبرى، ولا يحق لمرشح التقدم إلى الجائزة بنفسه.

2- أن يكون الترشيح لشاعر من الأحياء وقت التقدم إلى الجائزة.

3- ترفق الجهة المرشحة السيرة الذاتية للمرشح، وبها تقرير وافٍ عن أهم المبررات التي تسوغ ترشيحه.

4- أن يكون الترشيح عن مجمل إبداع الشاعر، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فني بذاته أو أكثر من أعمال الشاعر المرشح، ويجوز لها أن ترفق مجموعة دالة من أعماله.

5- ألا يكون المرشح قد حصل على جائزة كبرى مماثلة في آخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان.

6- أن يتضمن تقرير مسوغات الترشيح الإشارة إلى التميز الواضح للشاعر في الأبعاد الرئيسة الآتية:

أولًا: البعد الكمِّي ممثلًا في الإمتداد الرأسي للفترة الزمنية التي أثرى فيها الشاعر الجماليات الشعرية في جيله الأدبي، ويمكن الاستعانه بتواريخ بداية النشر وامتداده.

‌ثانيًا: البعد الأفقي ممثلًا في اتساع دور نشر إنتاجه من المحلي إلى الإقليمي إلى العالمي، ويمكن الإشارة إلى تنوع أماكن النشر والبث المتنوعة لإنتاجه، وإلى الترجمات إلى اللغات الأخرى لنصوصه.

‌ثالثًا: البُعد الفني ممثلًا في تطوير الشاعر لفنه وتأثيره في مجايليه، أو لاحقيه، ويمكن الإشارة إلى ثبت بما كتب حوله من دراسات نقدية قصيرة أو مطولة، وإلى تردد اسمه في الموسوعات والمواقع العلمية الجادة على مواقع التواصل.

‌رابعًا: البعد التفاعلي لإنتاجه مع فروع الفنون والمعارف الأخرى مثل المسرح والغناء، وتأثير شعره في المعارف الأخرى.

ويتشكل مجلس أمناء الجائزة من خمسة إلى سبعة أعضاء، من كبار النقاد والشعراء، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بصفته، ولا يحق لعضو من أعضاء مجلس الأمناء الترشح للجائزة إلا بعد مرور سنة -على الأقل- من خروجه من المجلس.

ويحق لمجلس أمناء الجائزة بعد نشر الإعلان في القنوات المعهودة أن يرشح بنفسه، أو أن يخاطب كبار المتخصصين من خارج العالم العربي، أو من داخله، ويدعوهم إلى طرح ترشيحاتهم عبر القنوات التي حددها الإعلان. وتخضع الترشيحات الواردة للدراسة والتنصيف من قبل أمانة الجائزة، كما يحق لمجلس الأمناء دعوة عدد مختار من كبار الكتاب للمشاركة في الحوار، أو لإعداد قائمة قصيرة للمرشحين.

ويفتح باب التقدم إلى الجائزة في شهر أكتوبر من كل عام، ويتم تسلم ترشيحات المؤسسات المعنية حتى موعد غايته منتصف شهر مارس، ولا ينظر في الإنتاج الذي يصل إلى مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بعد انتهاء الموعد المحدد.

وينال الفائز أغلبية أصوات مجلس الأمناء، وتُعد قرارات المجلس نهائية ولا تقبل طعنًا أو ردًا، وتعلن نتيجة الجائزة في اليوم العالمي للشعر الموافق 21 مارس من كل عام. وتقام ندوة أدبية حول أعمال الفائز أو الفائزين في حفل عام.

تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري لكل فائز، وتمثال من البرونز لأحمد شوقي صُمم خصيصًا لهذه المناسبة.

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