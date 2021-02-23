كوريا الجنوبية: الأرصدة الإيرانية المجمدة معلقة بأمر من واشنطن

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن تحويل جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في البلاد والاستفادة منها في أغراض محددة، معلق بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أمس الإثنين، أن طهران اتفقت مع حكومة سيول حول كيفية تحويل جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - بحسب قناة «العربية»، اليوم الثلاثاء - إنه سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بعد إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة.أتى بيان الخارجية الكورية بعد أن زعمت إيران أنها توصلت إلى اتفاق حول كيفية تحويل واستخدام تلك الأموال المجمدة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «فارس».وكان همتي أعلن أن هذا الاتفاق جرى خلال زيارته سفير كوريا الجنوبية في طهران، وأنه «تم إخطار كوريا الجنوبية بقرارات البنك المركزي حول حجم الموارد التي يمكن تحويلها والبنوك المحددة»، فيما رفض الإعلان عن حجم تلك الأموال التي من المقرر تحويلها.وكان المصرف المركزي أعلن، في وقت سابق، أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تصل إلى 7 مليارات دولار.