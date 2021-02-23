وعد من وزير الرياضة بفتح النادي الإسماعيلي الاجتماعي

التقى النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي وعد بقرب افتتاح النادي الإسماعيلي الاجتماعي بأرض النخيل، وفتح العضويات والاستفادة منها في توفير موارد ماليه للنادي.وأشار «عثمان»، في تصريحات له، إلى أنه سيتابع دراسة إعاده ضم مدرسة الموهوبين رياضيًا إلى النادي، بناءً على الطلب الرسمي المقدم من مجلس الإدارة.وأكد أن وزير الشباب والرياضة أبدى استعداده لحل أي مشاكل تواجه النادي الإسمايعلي في الوقت الحالي.