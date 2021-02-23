«سراديب»..مبادرة شبابية للترويج للأماكن الآثرية المصرية

دراستهم للتاريخ جعل مجموعة من الشباب تتقارب أعمارهم يشتعل داخلهم الحماس الذي دفعهم لإطلاق مبادرة في حب مصر أطلقوا عليها "سراديب"،تولدت فى اجتماع داخل جدران قصر البارون دون ميعاد مسبق."سراديب" مبادرة أطلقها فريق من الشباب، بهدف توصيل فكرة التسلسل التاريخى لمصر فى الحقبة الإسلامية، بطريقة موثقة من أجل رفع الوعى الأثرى.أعمار أعضاء الفريق تتراوح بين الثلاثين والأربعين، درسوا الآثار، لكل منهم جهوده في توثيق المعلومات التاريخية عن الأماكن الأثرية.قرر أعضاء الفريق إطلاق صفحة باسم المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يتم من خلالها مخاطبة المتابعين والنزول إلى رحلات جماعية لزيارة المعالم، وبعد كل رحلة يتم نشر البوست الأثرى والتاريخى، وأحيانا يكون مقطع فيديو أوبث مباشر حى من الجولة.يحرص أعضاء "سراديب" على تنظيم جولة ثابتة كل يوم جمعة، وحتى الآن نظم الفريق رحلات شملت قلعة صلاح الدين والأزهر وشارع المعز وشارع باب الوزير والجمالية والغورية منطقة الحطابة، وأحمد ابن طولون، شارع الصليبة، وغيرها من الأماكن التاريخية والأثرية، ويتراوح عدد المشاركين حسب تصريحات أعضاء الفريق بين 40 إلى 100 شخص فى كل جولة.وأشاد أعضاء الفريق بدعم وزارة السياحة والأثار لهم من خلال تسهيل الإجراءات للفريق عند زيارة المعالم الأثرية، وكذلك تشجيع مبادراتهم التطوعية من خلال مساعدة المفتشين فى عملية التنظيم وأيضـا في تسهيل عملية الدخول للمعالم الأثرية.في أقل من 4 شهور، لاقت مبادرة "سراديب صدى واسع من المتابعين، من خلال زيادة عددهم، مما تتطلب عمل ترجمة بعدد من اللغات منها الإنجليزية والألمانية لمقاطع الفيديو التى يتم نشرها على السوشيال ميديا.