«إيفو»: توقعات بتحسن وضع شركات التصدير الألمانية

رصد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، تفاؤلا متزايدًا في شركات التصدير الألمانية.وذكر المعهد في ميونخ، اليوم الثلاثاء، أن توقعات الشركات تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الجاري.وعقب الانخفاض الأخير خلال الإغلاق في نهاية عام 2020، ارتفع مؤشر «إيفو» لتوقعات التصدير الآن، إلى 10.7 نقطة، وهي أعلى قيمة يسجلها المؤشر منذ سبتمبر 2018.وعزا المعهد هذا الارتفاع إلى النشاط الاقتصادي الجيد في الصين، وارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة.وذكر المعهد، أن توقعات شركات تصنيع السيارات خرجت أخيرًا من أدنى مستوياتها التي سجلتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وتتوقع شركات الصناعات الكيميائية والهندسة الميكانيكية زيادة كبيرة في الصادرات، ومع ذلك لا يزال الوضع قاتما بالنسبة لصناعة الأثاث والملابس، والتي تتوقع انخفاضا كبيرا في المبيعات.