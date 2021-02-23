إسرائيل: تطعيم 70% من فوق 16 عامًا ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد-19».ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- على موقعها الإلكتروني- أنه من أصل 4.45 مليون مواطن تم تلقيحهم، تلقى أكثر من 3 ملايين الجرعة الثانية.وفي السياق، يقدر الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به، حيث في غضون أسبوعين سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.