حسين الجندي يكتب: حنان مطاوع.. بنت الأكابر الفنانة القدوة

من الصعب جدا أن يتفق الجميع علي موهبة شخص ما، ولكن مع حنة كما يلقبها القريبون منها أو النجمة حنان مطاوع يبدو الأمر معروفا فهي ذات الأوجه المتعددة ممثلة الأدوار المركبة الصعبة التي امتلكت مقومات ومبادئ وأصول "الشغلانة" كونها تربت على أيدي العملاقين كرم مطاوع وسهير المرشدي، وتمر اليوم ذكرى ميلاد الموهوبة المعجونة بماء التمثيل التي ولدت بالقاهرة وهي الابنة الوحيدة لأبيها وأمها.بدأت حنان مطاوع العمل الفني عندما تخرجت من كلية التجارة "انجلش"؛ بينما كانت أبرز أدوارها من خلال مسيرتها الدرامية في عدد من الأعمال الفنية المختلفة وكانت أبرز تلك الأعمال حديث الصباح والمساء، لتتوالي بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتليفزيون والمسرح، لتقدم مؤخرا أبرز البطولات الدرامية المهمة منها: ونوس مع الدكتور يحيي الفخراني - لمس أكتاف مع النجم ياسر جلال - بنت القبايل مع عمرو عبد الجليل - إلا أنا قصة أمل حياتي مع مجموعة مع بيومي فؤاد، بينما يعرض لها بطولة منفردة أيضًا في شهر رمضان المقبل هو مسلسل ورد.رصيد الفنانة حنان مطاوع السينمائي قليل جدا وربما جاء ذلك بسبب غياب السينما الجادة ووجود السينما التي تبحث عن الإيرادات ومواصفات خاصة لنجمات السينمات، أو ربما لما ترفضه حنان مطاوع نفسها حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تترك بصمة كبيرة ولا يكون بها خدش للحياء لذلك قل الطلب عليها سينمائيا، ورغم ذلك فإن مسيرتها السينما كان بها بعض الأعمال المؤثرة والتي حصلت بها على بعض الجوائز من هذه الأعمال التي شاركت فيها أفلام قابل للكسر - القشاش - قبل الربيع - حفلة منتصف الليل - وبعد الطوفان - هليوبوليس - صياد اليمام - الغابة - قص ولزق - أوعي وشك.بصمات حنان مطاوع معروفة لدى الجميع ولا يختلف أحد على موهبتها، فهي صاحبة الموهبة الطاغية وهي التي اعتبرها أحد أساطير الفن الحقيقيين، ليس مبالغة ولكنها الحقيقة التي يجب أن تقال عن فنانة الألف وجه، المتمكنة من جميع أدواتها.حنان مطاوع هي صاحبة أداء السهل الممتنع، كفيلة في أن تبهر الجميع بأول طلت لها على الشاشة خاطفة للأنظار مقنعة بشكل كبير ومرعب، الصادقة في كل دور والمخلصة لكل عمل تقدمه، هي حنان مطاوع بنت الأكابر والفنانة القدوة الحقيقية التي أخذت قلوبنا جميعا.