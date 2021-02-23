رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 4139 منشأة لمخالفة المواعيد المقررة بالغربية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:12 ص
غلق منشأة
غلق منشأة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، حيث تم غلق 617 محلا، ٢٧١ سوقا، ١٨٩ مطعما، ٣٦٤ مقهى، ٣٦٢ ورشة و١٠٣٢ منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي ٢٨٣٥ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق، وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع ١٣٠٤ مراكز للدروس الخصوصية حتى يوم  ٢١ ٢ ٢٠٢١، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
طارق رحمي
طارق رحمي

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصينى إلى مطار القاهرة

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

الصور

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

image description

ميدان الشهابية مغطى بالثلوج فى دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

اليابان: انخفاض معدل الوفيات لأول مرة منذ 11 عاما

في عيد ميلاده.. إمبراطور اليابان يتطلع لمستقبل مشرق وسط الجائحة

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار النسيم للنشر

الليلة.. عرض فيلم «شاهد على المحاكمة» بقصر السينما

العربية للعلوم تطرح رواية «القلم أمضى من السيف»

المجموعة القصصية «العازف» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة