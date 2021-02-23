غلق 4139 منشأة لمخالفة المواعيد المقررة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، حيث تم غلق 617 محلا، ٢٧١ سوقا، ١٨٩ مطعما، ٣٦٤ مقهى، ٣٦٢ ورشة و١٠٣٢ منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي ٢٨٣٥ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق، وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع ١٣٠٤ مراكز للدروس الخصوصية حتى يوم ٢١ ٢ ٢٠٢١، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.