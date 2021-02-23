كثافات مرورية متحركة في القاهرة والجيزة

شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، خلال الذروة الأولى الزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس، وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.كما ظهرت كثافة مرورية كبيرة بشارع فيصل للمتجه إلى أرض اللواء عبر شارع السودان خصوصا أمام جامعة القاهرة.كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.وتواجدت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه الى كوبرى الجيزة المعدنى ولشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.