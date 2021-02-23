فى عيد ميلاد حلا شيحة.. أبرز إطلالاتها المميزة (صور)

اطلالتها تتميز بالبساطة

قصات شعرها

مكياج حلا شيحة يميل دائما للبساطة

يحل علينا اليوم 23 من فبراير عيد ميلاد الفنانة الشابة حلا شيحة، التي تميزت بخفة ظلها وأدائها الممتاز الذي ميزها عن غيرها.دائما ما تعودنا حلا شيحة بظهورها بشكل بسيط وناعم لكنه ملفت للنظر أيضا، حيث حيث تهتم بمواكبة أحدث صيحات الموضة والتنوع في اختياراتها وعدم الظهور بالشكل المعتاد، وتتميز إطلالات بأن أغلبها غير تقليدى سواء الإطلالات الكاجوال أو فساتين السهرة، فهى تعتمد على التصميمات والصيحات الغريبة والغير تقليدية..تعتمد حلا شيحة على تسريحات الشعر البسيطة فهي تفضل دائما الظهور بالشعر الويفي المنسدل، بالإضافة إلى أنها تفضل الشعر الطويل، ودائما ما تختار اللون الكستنائي الذي يليق مع بشرتها.دائما ما تظهر حلا شيحة بمكياج مائل لشكلها الطبيعي، وتبعد عن التكلف في اختيار المكياج الخاص بها.نصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات حلا شيحا.