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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمان كندا يصادق على قانون يصف سياسة الصين تجاه الأويجور بأنها «إبادة جماعية»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:23 ص
البرلمان الكندي
البرلمان الكندي
وكالات
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صادق البرلمان الكندي، على مشروع قانون ينص على الاعتراف بسياسات الحكومة الصينية بحق الأويجور سكان منطقة سنجان ذاتية الحكم، بأنها «إبادة جماعية».

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» صوت 266 عضوًا في مجلس العموم لصالح إقرار مشروع القانون الذي تقدم به المحافظون الذين يشكلون أقلية، مقابل صفر أصوات ضده، بينما امتنع كل أعضاء حكومة رئيس الوزراء الكندي من الحزب الليبرالي، جاستين ترودو، عن التصويت.

وينص التشريع على الاعتراف بإجراءات السلطات الصينية تجاه أقلية الأويجور المسلمة إبادة جماعية كما يدعو اللجنة الدولية الأولمبية إلى نقل ألعاب 2022 من بكين إلى مكان آخر.

ويتطلب تطبيق التشريع حاليًا مصادقة من قبل الحكومة، التي أعلن رئيسها يوم 19 فبراير أن دول مجموعة «G7» اتفقت خلال قمتهم الأخيرة على تنسيق إجراءاتها الخاصة بالرد على قضية الأويجور في الصين.

وسبق أن ذكرت الأمم المتحدة أنها معطياتها تقول إن حوالي مليون شخص من الأويجور يحتجزون حاليًا في «معسكرات تعديل سلوك» أنشأتها السلطات الصينية في سينجان بطريقة مناهضة للقانون، حسب المنظمة العالمية.

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