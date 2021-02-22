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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2.2 مليون مستفيد.. 11 معلومة عن منحة العمالة غير المنتظمة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:48 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
أميرة ممدوح
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تستعد الحكومة لبدء صرف الدفعة السادسة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة في 7 مارس المقبل من خلال مكاتب البريد أو محفظة الهاتف المحمول، وفق شروط الاستحقاق التي وضعتها اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وتم التوافق عليها، وفي يلى نوضح أبرز محطات صرف المنحة منذ إطلاقها حتى الآن:

- في 6 أبريل 2020 وجهت القيادة السياسية بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.

- وفى 21 يونيو الماضي صرف الدفعة الثانية من المنحة لعدد 1.6 مليون مستفيد.

- جرى صرف الدفعة الثالثة في 16 أغسطس الماضي لعدد 1.6 مليون شخص بتكلفة 800 مليون جنيه.

- بنهاية سبتمبر وجهت القيادة السياسية بمد المنحة ثلاث دفعات جديدة.

- استئناف صرف الدفعة الرابعة والخامسة خلال ديسمبر ويناير الماضيين.

- في 7 مارس يبدأ صرف الدفعة السادسة والأخيرة.

- يستحق صرف الدفعة الأخيرة 2.2 مليون شخص بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

- يتم الصرف عبر مكاتب البريد أو محفظة الهاتف المحمول.

- 3.5 مليار جنيه إجمالي تكلفة صرف المنحة الاستثنائية منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

- ارتفع عدد العمالة المستفيدة من 1.5 مليون مستحق لـ2.2 مليون.

- تستعد الحكومة للإعلان عن مراحل التدريب والتشغيل للمتضررين والعمالة غير المنتظمة.

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