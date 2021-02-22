رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

في حوار لها مع مجلة الكواكب، قالت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا:"كنت أعرف أحد رجال الدين في بلادنا وكانت تربطني به علاقة صداقة قوية، وكنت قد تعرفت به عند أحد أفراد عائلتي وتكرر لقائي به، وكانت فرصة أن أسأله في كثير من أمور الدين، وبالطبع أول سؤال سألته له كان عن الرقص وقال لي:"رأيتك ترقصين في التياترو وإن الرقص بالطريقة التي تؤدين بها ليس حرامًا، فأنت ترقصين بطريقة محترمة، وهذه مهنتك وبعملك تفتحين بيوتًا كثيرة من الذين يعملون معك أو ينتفعون بمالك، بيوت أفراد الأوركسترا والشغالة، وتتعاملين مع البقال والجزار وتساعدين المحتاجين.وتابعت كاريوكا"أنا لا أتجنى على هذا العالم الكبير، لقد قال لي هذا فعلًا، فقد كان واسع الأفق وكانت له آراء تحبب أي إنسان في الدين وتجعله يتمسك به، الدين يسر، لقد كان هذا رأي رجال الدين في الرقص، بيما عمتي تقول لي:"إنتِ فلوسك حرام".وتتابع تحية بانفعال:"إذا كانت الراقصات الآن، لسن على مستوى فماذا في يدي لأعمله؟، هل أكتّفهم، لقد اصطحبت أحد السياح من فترة بسيطة لأحد الملاهي الليلية، واعترف أنني خجلت بشدة من طريقة الراقصة في الأداء وحاولت أن أدافع عن رقصنا الشرقي، وغيرها كثيرات يؤدين رقصاتهن بطريقة مبتذلة كنوع من التعويض لعدم اتقانهن لهذا الفن.