رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:40 م
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
ايهاب مصطفى
طباعة
في حوار لها مع مجلة الكواكب، قالت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا:"كنت أعرف أحد رجال الدين في بلادنا وكانت تربطني به علاقة صداقة قوية، وكنت قد تعرفت به عند أحد أفراد عائلتي وتكرر لقائي به، وكانت فرصة أن أسأله في كثير من أمور الدين، وبالطبع أول سؤال سألته له كان عن الرقص وقال لي:"رأيتك ترقصين في التياترو وإن الرقص بالطريقة التي تؤدين بها ليس حرامًا، فأنت ترقصين بطريقة محترمة، وهذه مهنتك وبعملك تفتحين بيوتًا كثيرة من الذين يعملون معك أو ينتفعون بمالك، بيوت أفراد الأوركسترا والشغالة، وتتعاملين مع البقال والجزار وتساعدين المحتاجين.

وتابعت كاريوكا"أنا لا أتجنى على هذا العالم الكبير، لقد قال لي هذا فعلًا، فقد كان واسع الأفق وكانت له آراء تحبب أي إنسان في الدين وتجعله يتمسك به، الدين يسر، لقد كان هذا رأي رجال الدين في الرقص، بيما عمتي تقول لي:"إنتِ فلوسك حرام".

وتتابع تحية بانفعال:"إذا كانت الراقصات الآن، لسن على مستوى فماذا في يدي لأعمله؟، هل أكتّفهم، لقد اصطحبت أحد السياح من فترة بسيطة لأحد الملاهي الليلية، واعترف أنني خجلت بشدة من طريقة الراقصة في الأداء وحاولت أن أدافع عن رقصنا الشرقي، وغيرها كثيرات يؤدين رقصاتهن بطريقة مبتذلة كنوع من التعويض لعدم اتقانهن لهذا الفن.

موضوعات متعلقة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

الآن.. أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول.. الرابط والخطوات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

غدًا.. دار الكتب تناقش موهبة العقاد وحضارة الشعوب

الأربعاء.. خيرى حسن يناقش «أرواح على الهامش» بالنيل الثقافية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصرين