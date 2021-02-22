رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر عاشور يطرح «بقول عادي»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:00 م
تامر عاشور
تامر عاشور
محمد مجدي
طباعة
أعلن الفنان تامر عاشور عن طرح أحدث أغنياته، التي تحمل اسم "بقول عادي"، وذلك عبر إحدى شبكات الاتصالات الشهيرة.

ويقوم "عاشور" بالإعلان عن أغنيته الجديدة، عبر حساباته الشخصية المختلفة على السوشيال ميديا، قبل طرح العمل قريبا، وذلك بعد تأجيلات عديدة، خاصة أنها كانت من المفترض طرحها في عيد الحب الماضي.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور كانت أغنية "معلش أصلي مدلعها" كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى رامى سمير وميكس وماستر خالد سند وطبلة أحمد العيادى وجيتار مصطفى أصلان.

موضوعات متعلقة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصريين

أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي

سامح فايز: أخطر ألاعيب دور النشر هو صناعة نجوم وهميين

«ارسم بطلك».. مبادرة لتحويل أبطال الأعمال الأدبية للوحات فنية