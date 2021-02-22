تامر عاشور يطرح «بقول عادي»

أعلن الفنان تامر عاشور عن طرح أحدث أغنياته، التي تحمل اسم "بقول عادي"، وذلك عبر إحدى شبكات الاتصالات الشهيرة.ويقوم "عاشور" بالإعلان عن أغنيته الجديدة، عبر حساباته الشخصية المختلفة على السوشيال ميديا، قبل طرح العمل قريبا، وذلك بعد تأجيلات عديدة، خاصة أنها كانت من المفترض طرحها في عيد الحب الماضي.يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور كانت أغنية "معلش أصلي مدلعها" كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى رامى سمير وميكس وماستر خالد سند وطبلة أحمد العيادى وجيتار مصطفى أصلان.