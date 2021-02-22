كندا: إصابات كورونا تصل إلى 850 ألفا و737 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 850 ألفا و737 إصابة حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الإثنين بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 21 ألفا و675 حالة وفاة، بينما تعافى298 ألفا و129 مريضا من كوفيد- 19، وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وسجلت كندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 56 أسبوعا.